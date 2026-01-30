Transferimi i dimrit që thuhet se Real Madridi e refuzoi
Humbja e re e Real Madridit në Ligën e Kampionëve ka rindezur valën e thashethemeve, spekulimeve dhe analizave rreth situatës së klubit, si dhe mbi operacionet e dështuara në afatin kalimtar, teksa afati i janarit është ende i hapur.
Si gjithmonë në botën e futbollit, rezultatet diktojnë ritmin e debatit të përditshëm, veçanërisht kur bëhet fjalë për humbje të skuadrave të mëdha si Real Madridi.
Kjo është një situatë që po përjetohet shpesh këtë sezon.
Skuadra madrilene vjen nga një sezon i kaluar zhgënjyes, pa fituar asnjë trofe, ndërsa sezoni aktual ka qenë i paqëndrueshëm, me ulje-ngritje dhe me dy kompeticione tashmë të humbura gjatë këtij muaji.
Disfata ndaj Benficës ka hapur sërish plagë të vjetra: disa lojtarë janë vënë në shënjestër dhe presioni mbi ekipin e drejtuar nga Alvaro Arbeloa është rritur ndjeshëm.
Real Madridi shihet se ka nevojë për përforcime, veçanërisht në repartin e mesfushës.
Sipas një informacioni të publikuar nga Rodra dhe të cituar nga Bernabeu Digital, një mesfushor i njohur i është ofruar klubit gjatë kësaj periudhe.
Bëhet fjalë për Bruno Fernandes
Emri i mesfushorit portugez ishte në tryezë pas shkarkimit të Ruben Amorim, në një moment kur Manchester United po shqyrtonte mundësinë e largimit të tij.
Në moshën 31-vjeçare, Fernandes mbetet një nga shtyllat kryesore të ekipit anglez, ku këtë sezon ka regjistruar 22 ndeshje, 5 gola dhe 11 asistime. /Telegrafi/