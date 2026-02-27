Tramvaji del nga shinat në Milano, raportohet për të vdekur
Një tramvaj doli nga shinat dhe u përplas me një ndërtesë në Milano, duke vrarë një person dhe duke lënduar 38 të tjerë.
Tramvaji doli nga shinat ndërsa udhëtonte drejt Porta Genova. Mjeti përplasi kalimtarët dhe një vitrinë dyqani.
Nga 38 të lënduarit, gjendja e një personi është kritike, gjashtë janë në gjendje të rëndë dhe pjesa tjetër pësoi lëndime të lehta, sipas personelit mjekësor në vendngjarje.
Pesë automjete shpëtimi dhe 25 zjarrfikës iu përgjigjën incidentit.
Ambulancat dhe personeli mjekësor po trajtojnë të lënduarit.
Brigada e zjarrfikësve fillimisht raportoi se një person ishte bllokuar nën tramvaj, por më vonë tha se nuk kishte askush poshtë automjetit.
Zyra e Prokurorit Publik të Milanos do të hapë një hetim, ndërsa Kryeprokurori Marcello Viola shkoi në vendin e aksidentit. /Telegrafi/