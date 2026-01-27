Trajneri që do të përballej me Dritën do të marr drejtimin e klubit të njohur gjerman
Eintracht Frankfurt ka gjetur një trajner të ri. Sipas informacioneve nga gazeta gjermane Bild, trajneri i ri i klubit duhet të jetë Albert Riera, i cili do të zëvendësojë Dino Toppmoller në atë pozicion.
Riera është aktualisht trajner i klubit slloven NK Celje, fituesit aktual të Kupës së Sllovenisë, dhe është trajneri më i kërkuar në rajonin tonë, duke marrë parasysh se si Dinamo Zagreb ashtu edhe Crvena Zvezda donin ta shihnin në stol.
Celje është kundërshtari I Dritës në play-offin e Ligës së Konferencës, më 19 dhe 26 shkurt, për një vend në çerekfinale të garës evropiane.
Drejtuesit e Eintrachtit janë në negociatat e fundit me klubin nga Celje dhe janë të bindur se një marrëveshje do të arrihet së shpejti.
🚨🦅 EXCLUSIVE | Albert #Riera (NK Celje) is currently the top candidate to become the new head coach of Eintracht Frankfurt.
Axel Hellmann confirmed yesterday: “We’re on the final stretch” - and it is expected to be Riera. Slovenian sources closely involved in the process… pic.twitter.com/xwGHb9T1hF
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2026
"Së shpejti do të prezantojmë një trajner të ri, jemi në fund të procesit të marrëveshjes", tha drejtori i klubit Axel Hellmann të hënën në mbrëmje në takimin e anëtarëve në Jahrhunderthalle të Frankfurtit.
Vendimi për t’ia besuar stolin Rieras është një surprizë për shumë njerëz. Gjatë karrierës së tij si lojtar, ish-lojtari i kombëtares spanjolle luajti për klube të mëdha si Manchester City dhe Liverpool, por përvoja e tij si trajner aktualisht lidhet vetëm me Olimpija Ljubljana, Girondins Bordeaux dhe Celje.
Riera ka një kontratë të vlefshme me Celjen deri në vitin 2028, që do të thotë se Eintracht do të duhet të paguajë kompensim për ardhjen e tij.
Drejtori sportiv i Eintracht, Markus Krosche, e kishte tashmë Rierën në listën e trajnerëve të mundshëm dhe tani shpreson të jetë në gjendje ta prezantojë zyrtarisht spanjollin në ditët në vijim. /Telegrafi/