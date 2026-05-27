Trajanov: Për reforma Maqedonia është para Shqipërisë e Serbisë, drejt BE-së na penalizon strategjia e dobët diplomatike
Lideri i Lidhjes Demokratike, Pavle Trajanov, është deklaruar rreth rrugës së vështirë evropiane të vendit.
Ai tha se Maqedonia kishte qenë peng i dogmave të rreme politike për dekada të tëra.
Ai kujtoi kohën kur promovohej vazhdimisht historia se rruga drejt Brukselit çon ekskluzivisht përmes Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.
"Sot, sipas të gjithë parametrave përkatës, Maqedonia ka një orientim të shkëlqyer strategjik dhe është një lider bindës në suksesin e reformave në terren. Progresi ynë i reformave është shumë përpara atij të Shqipërisë, Serbisë dhe Malit të Zi", beson Trajanov.
Trajanov ishte vendimtar dhe bëri një krahasim me të preferuarit e rinj të Brukselit, duke theksuar se është absurde të krahasohet Maqedonia me vende si Moldavia dhe Ukraina.
Ai theksoi se sa i përket gatishmërisë institucionale dhe pajtueshmërisë me ligjin evropian, ne jemi vite dritë përpara tyre.
Problemi më i madh për ngecjen tonë evropiane, sipas liderit të LDM-së, qëndron në dështimet strategjike diplomatike.
Ai paralajmëron se gjatë viteve Maqedonia nuk ka arritur të ndërtojë një partneritet të fortë dhe të sigurt me vendet që në fakt marrin vendimet kryesore politike në Bruksel.
"Çelësi i suksesit tonë qëndron në Berlin dhe Paris, si dy kryeqytetet më të fuqishme evropiane. Për të përshpejtuar procesin e integrimit, është e nevojshme që njëri nga këto vende të mëdha që ka fuqinë të thyejë shantazhin dypalësh të na mbështesë. Deficiti diplomatik i qeverive të mëparshme kontribuoi që Maqedonia të mbetej e vetme në hapësirën e pastruar", tha Trajanov.