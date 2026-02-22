Tragjedia në Koçan, ankohen prindërit e viktimave: Procesi gjyqësor po zvarritet
Prindërit e viktimave të zjarrit në diskotekën Pulse në Koçani mbajtën një marshim të ri, duke kërkuar publikisht seanca më të shpeshta dëgjimore në gjyqin që është në vazhdim.
Ata shprehën dyshime se procedura po zvarritet dhe se momenti i shpallur fillimisht nuk po respektohet.
Sipas deklaratave të tyre, në fillim të gjyqit ata u siguruan se do të mbaheshin dy seanca dëgjimore në javë, pa vonesa për arsye të pajustifikuara dhe me kontroll të rreptë të justifikimeve mjekësore.
Prindërit theksojnë se deri më tani është mbajtur vetëm një seancë dëgjimore në janar, dhe dy në shkurt, ndërsa një tjetër është shpallur deri në fund të muajit.
Me pyetjet "Ku është momentumi i premtuar?" dhe "Ku është ritmi i dy seancave dëgjimore në javë?", ata u bëjnë thirrje institucioneve kompetente të sigurojnë menaxhim më efikas të procesit.
Marshimi në Koçani rihapi temën e transparencës dhe ritmin e procedurave gjyqësore në rastet me pasoja të rënda, me pritjen që drejtësia të vihet në vend pa vonesë.