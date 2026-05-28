Me dëshmi të reja të Prokurorisë, vazhdon gjykimi për zjarrin në Pulse
Gjykimi për zjarrin në diskotekën Pulse në Koçani, ku humbën jetën 63 persona dhe u lënduan mbi 200 të tjerë, do të vazhdojë sot në sallën e gjyqit të Idrizovës, me prezantimin e provave materiale nga prokuroria - pamje video dhe imazhe që lidhen me objektin nga mbrëmja kritike, si dhe gjatë viteve kur ai funksiononte.
Deri më tani, në gjykimin për zjarrin në diskotekën Pulse janë dëgjuar dëshmitarë të propozuar nga prokuroria, dhe janë paraqitur gjetjet dhe mendimet e autopsisë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore mbi shkaqet e vdekjes së viktimave, si dhe dokumentacioni mjekësor dhe të dhënat mbi të lënduarit, të cilët kërkuan ndihmë mjekësore pas zjarrit, pas së cilës u dëgjua drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Aleksandar Stankov.
Zjarri në diskotekën Pulse në Koçani shpërtheu më 16 mars 2025, gjatë një performance të grupit DNA, dhe është një nga tragjeditë më të këqija në historinë e re të vendit. Gjykimin e drejton gjyqtarja Dijana Gruevska-Ilievska, ndërsa prokuroria përfaqësohet nga një ekip prej 15 prokurorësh publikë.