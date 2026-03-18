Tragjedia në Austri, MPJD: Po koordinohemi me familjarët për kthimin e trupave
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, ka dalë me reagim lidhur me aksidentin e rëndë që ka ndodhur dje rreth orës 14:15 në Vjenë, Austri, ku kanë humbur jetën tre shtetas kosovarë.
Sipas informacionit zyrtar të autoriteteve austriake, aksidenti ndodhi në distriktin Alsergrund gjatë punimeve ndërtimore, kur një pjesë e konstruksionit u shemb dhe disa punëtorë mbetën të zënë nën rrënoja.
“Bazuar në konfirmimet zyrtare dhe në informacionet e siguruara përmes kontakteve me familjarët, deri në këto momente është konfirmuar se nga viktimat e identifikuara janë Pajtim Bajrami, Asllan Musliu dhe Istref Zekaj me prejardhje nga Republika e Kosovës", thuhet në njoftimin e MPJD-së.
Ministria thekson se që nga marrja e informacionit, institucionet e Kosovës janë koordinuar ngushtë me familjarët për të ofruar mbështetje dhe për të lehtësuar procedurat për kthimin e trupave të viktimave në Kosovë.
“Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjet dhe të afërmit e viktimave si dhe të gjithë të prekurit nga kjo tragjedi", përfundon njoftimi.
Institucionet kosovare vazhdojnë të monitorojnë situatën dhe mbeten në gatishmëri për çdo ndihmë të mëtejshme për familjarët e viktimave. /Telegrafi/