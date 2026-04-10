Totaj: Po përmirësohet ndriçimi publik në Prizren, ndërhyrje në disa lagje të qytetit
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar për përmirësimin e ndriçimit publik në qytet, duke theksuar se ndërhyrjet tashmë kanë nisur në disa zona.
Përmes një postimi në Facebook, Totaj ka bërë të ditur se ky proces po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike.
“Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet çdo ditë”, ka shkruar Totaj.
Ai ka theksuar se ndërhyrjet kanë përfshirë rikthimin e ndriçimit në zonën përreth Bajrakli Xhamisë, si dhe në disa rrugë të qytetit.
“Së fundmi, është rikthyer ndriçimi në zonën përreth Bajrakli Xhamisë si dhe në rrugët ‘Mehmet Pasha’, ‘Shefki Koqinaj’, ‘Ardian Zurnaxhiu’ dhe ‘12 Qershori’, duke rritur kështu sigurinë dhe lehtësuar lëvizjen për qytetarët”, ka deklaruar ai.
Sipas tij, punimet do të vijojnë edhe në pjesë të tjera të qytetit, me qëllim që të sigurohet ndriçim i rregullt dhe cilësor në çdo lagje.
“Punimet do të vazhdojnë edhe në zona të tjera, në mënyrë që çdo lagje të ketë ndriçim të rregullt dhe cilësor”, ka theksuar Totaj. /Telegrafi/