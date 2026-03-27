Toshkovski: Mesazhet për "Safe City" do të vazhdojnë të vijnë vetëm në maqedonisht
Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski konfimron se sms-porositë e “Safe City” për shkelje në trafik do të vazhdojnë të vijnë vetëm në maqedonisht.
Toshkovski tha se nuk është problem të dërgohen edhe në shqip njoftimet, megjithatë në një rrethanë të tillë do të duhej të dërgoheshin më shumë porosi.
“Porosia është me karakter informativ dhe e njëjta dorëzohet në shkrim latin. Pse? Sepse komunikimin që e kemi si Ministri nëpërmjet operatorëve Telekom është më efikase dhe më ekonomike të shkojë në kuadër të një porosie, për atë është në shkrim latin e jo cirilik. Nëse do të duhej të ishte në shkrim cirilik do të duhej të ketë së paku dy ose tre porosi. Kështu kemi një porosi.
Nëse do të duhej të shkojë edhe në shqip, anglisht edhe në tërë gjuhët tjera do të duhej të kishte 50 porosi të cilat do të duhet të dërgohen nga ana e Ministrisë”, deklaroi Pançe Toshkovski për "Alsat".
Paraprakisht, zëvendësministri i Brendshëm Astrit Iseni në një intervistë për "TVM2" javë më parë, kishte thënë se njoftimi për gjobat do të jetë edhe në shqip, ndërsa dygjuhësinë e kishte garantuar edhe zëvendëskryeministri Arben Fetai.
“Në takimin e fundit të liderëve është diskutuar edhe kjo që të gjitha ato gjoba të vinë edhe në gjuhën shqipe kështu që lideri i VLEN-it e ka ngritur edhe këtë si pikë shumë të rëndësishme. Por jo vetëm, janë dakorduar të gjitha pikat e mëparshme në lidhje me përfaqësimin e gjuhës shqipe siç është ajo te uniformat apo te veturat apo gjithkund tjetër, që këto të rrgeullohen në bazë të Kushtetutës. Kështu që qëndrojmë decid në atë”, theksoi Astrit Iseni, Zv. ministër i Brendshëm.
Çështja e gjuhës së njoftimeve të sms-porosive nga “Safe City” ishte temë debati në Gjykatën Kushtetuese, ky gjyqtarët shqiptarë u përplasën me kreun e Kushtetueses Darko Kostadinovski, i cili deklaroi që maqedonishtja është gjuhë e vetme zyrtare dhe se njohja e saj është obligative, ndërsa më e logjikshme do të ishte që sms-të të dërgoheshin edhe në anglisht.
“Nuk guxojmë të harrojmë se gjuha maqedonase është gjuhë zyrtare e këtij shteti. Sipas ligjeve tona njohja e gjuhës maqedonase është edhe e drejtë edhe e detyrueshme për çdo qytetar. Pra jo rastësisht është vendosur si detyrim. Edhe në maqedonisht edhe në gjuhë angleze. Pse në gjuhë angleze? Sepse një i huaj mund të bëjë shkelje”, tha Darko Kostadinovski, Kryetar i Gjykatës./Alsat/