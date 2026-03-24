Toshkovski: Ka rritje të denoncimeve të dhunës në familje, viktimat po inkurajohen të denoncojnë
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, deklaroi sot se është regjistruar rritje e ndjeshme e raportimeve të dhunës në familje në javët e fundit dhe se institucionet po punojnë intensivisht për ndryshime sistemike dhe përmirësimin e reagimit ndaj viktimave.
Toshkovski theksoi se shifrat janë dukshëm më të larta se zakonisht dhe se publiku duhet të jetë i vetëdijshëm se një pjesë e rritjes është për shkak të rritjes së besimit në institucione dhe inkurajimit nga viktimat.
"Nëse më parë kishim një deri në dy raste në javë, tani kemi disa raste në ditë. Vetëm këtë fundjavë patëm më shumë se 10 raportime të dhunës në familje. Kjo tregon se viktimat inkurajohen të raportojnë dhunën. Kjo tregon se në një farë mënyre kemi institucione më vigjilente, jo vetëm në Shërbimin Publik të Shërbesës Publike dhe sektorët e punëve të brendshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe brenda institucioneve të tjera", tha Toshkovski pas ngjarjes që shënoi fillimin e fushatës së OSBE-së për të rritur ndërgjegjësimin e publikut rreth rreziqeve të keqpërdorimit të armëve të vogla dhe të lehta.
Ministri shtoi se shifra të tilla kërkojnë veprime urgjente nga të gjitha institucionet kompetente, veçanërisht në fushën e forcimit të sistemeve të mbrojtjes dhe llogaridhënies së atyre që nuk kanë vepruar siç duhet.
Toshkovski njoftoi se po përgatiten edhe ndryshime urgjente në kuadrin ligjor që lidhet me dhunën në familje, dhe procesi do të zhvillohet në dy faza - ndërhyrje të shpejta ligjore dhe më pas një rishikim të plotë.
"Ky është një proces që do të marrë pak më shumë kohë. Do të na duhen ekspertë në këtë fushë që të thellohen jo vetëm në legjislacionin ligjor, por edhe në zbatimin e zgjidhjeve ligjore tashmë të mira, sepse kemi edhe zgjidhje të mira ligjore që zbatohen dobët. Sigurisht, e gjithë kjo do të duhet të pasohet nga një forcim i caktuar i financimit shtetëror për disa nga proceset. Forcim shtesë i kapaciteteve financiare të institucioneve të caktuara në mënyrë që të jenë në gjendje të përgjigjen në mënyrë të përshtatshme", tha Toshkovski.