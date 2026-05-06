Toshkovski: Deri në fund të vitit, "Safe City" do të zbatohet në gjithë territorin e shtetit
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, tha sot se deri në fund të këtij viti sistemi “Qytet i Sigurt” do të jetë plotësisht i implementuar në të gjithë territorin e vendit.
Sipas tij, çdo qytetar meriton të jetojë në një mjedis më të sigurt, ndërsa rezultatet fillestare tashmë tregojnë përparim në sigurinë në trafik.
Ministri sqaroi se projekti po realizohet në faza dhe se çdo qytet përfshihet sapo të plotësohen kushtet teknike.
“Sa herë që krijohen kushtet teknike në nivel lokal, sistemi vendoset menjëherë në funksion. Nuk do të pritet implementim i njëkohshëm në të gjitha qytetet”, theksoi Toshkovski.