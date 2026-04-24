Tornado godet Oklahoman, dhjetëra të lënduar
Një tornado goditi qytetin Enid të Oklahomas, ndërsa stuhi të forta përfshinë disa shtete amerikane.
Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave në Oklahoma tha se ka pasur 10 deri në 15 të lënduar dhe nuk ka raportime për viktima.
"Ekipet e ndihmës së shpejtë po vazhdojnë kërkimet dytësore të vendeve të prekura nga tornadoja", tha Zyra e Sherifit të Qarkut Garfield në një deklaratë.
Baza Ajrore Vance, në pjesën jugperëndimore të Enid, tha se do të mbetet e mbyllur deri në njoftim të mëtejshëm për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme për restaurimin e energjisë elektrike dhe ujit.
Baza njoftoi se po vlerësonte shkallën e dëmit.
Moti i keq pritet të vazhdojë gjatë gjithë fundjavës, me 13 milionë njerëz në rrezik të premten për stuhi të forta nga Teksasi lindor deri në kufirin Misisipi/Alabama.
Ka kërcënime për breshër dhe disa tornado.