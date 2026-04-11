Top gjigantët evropianë në garë për yllin e Bayern Munichut
Mesfushori Leon Goretzka pritet të largohet nga Bayern Munich në fund të sezonit si lojtar i lirë, duke hapur rrugën për një betejë të madhe transferimi në gjithë Evropën.
Gjermani tashmë ka tërhequr interes të fortë nga AC Milan, Inter dhe Juventus, të cilat po e monitorojnë nga afër situatën përpara afatit kalimtar veror, sipas “Calciomercato”.
Pavarësisht se mund të transferohet pa kosto kartoni, paketa totale financiare mbetet e konsiderueshme, me një bonus nënshkrimi rreth 10 milionë euro, komisione për agjentët dhe një pagë që pritet të arrijë rreth 7 milionë euro neto në vit.
Roli i reduktuar i Goretzkas te Bayern ka qenë një faktor kyç në këtë vendim. Nën drejtimin e Vincent Kompany, ai është përdorur kryesisht si opsion rotacioni, me dyshen Joshua Kimmich dhe Aleksandar Pavlovic që preferohet në ndeshjet vendimtare.
Dikur një mesfushor dominues, i njohur për golat dhe depërtimet e vona në zonë, ndikimi i Goretzkas ka rënë gradualisht në sezonet e fundit, pasi roli i tij është bërë më konservator dhe aktivizimet si titullar më të rralla.
Tani klubet e Serie A po peshojnë nëse përvoja dhe prezenca e tij fizike e bëjnë ende një përforcim të nivelit të lartë, apo nëse paketa financiare është shumë e rëndë për një lojtar që nuk është më i garantuar si titullar në nivelet elitare./Telegrafi/