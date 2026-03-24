Tonga goditet nga një tërmet i fuqishëm 7.6 ballë
Një tërmet me magnitudë 7.6 ballë tronditi Neiafun, Tonga, duke shkaktuar një paralajmërim për një cunami “të rrezikshëm” në të gjithë kombin ishullor të Paqësorit Jugor.
Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) tha se tërmeti goditi 153 kilometra në perëndim të Neiafu.
Ndodhi në një thellësi prej 237.5 kilometrash.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima ose dëme të mëdha.
Megjithatë, Shërbimet Meteorologjike të Tonga-s lëshuan një paralajmërim kombëtar për një cunami të mundshëm.
Ai shtoi se tërmeti u ndje në të gjithë vendin.
“Një cunami i rrezikshëm mund të ndodhë brenda pak minutash”, tha Shërbimi, duke u bërë thirrje njerëzve të evakuohen në vende më të sigurta. /Telegrafi/
