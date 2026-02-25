Tonev dëshmoi për zjarrin në "Pulse": Mjetet piroteknike ishin vendosur para se ne të performonim
Muzikanti Goran Tonev, i cili performoi me grupin DNA, dëshmoi për natën tragjike në diskotekën "Pulse" në Koçan. Ai shpjegoi se kishte një marrëveshje verbale me tastierin Filip Stefanovski për të qenë bashkëpunëtor i jashtëm i grupit dhe për të luajtur kitarë në shfaqjet e tyre. Në deklaratën e tij, ai dëshmoi se nuk e kishte vënë re se kush e kishte vendosur dhe kush i aktivizoi piroteknikën në diskotekë.
"Ishte një periudhë prej një viti e tre muajsh, unë kisha një marrëveshje verbale me Filip Stefanovskin, tastierin e grupit, për të qenë bashkëpunëtor i jashtëm i grupit DNA dhe për të luajtur kitarë me ta. Ai na organizoi ne, muzikantët, në çfarë ore, ku të ishim dhe na informoi për shfaqjet", tha Manev.
Sipas dëshmisë së tij, ai mbërriti në "Pulse" rreth orës 22:00 atë mbrëmje së bashku me bateristin Gjoko Gjorgiev.
"Atë mbrëmje, së bashku me Gjoko Gjorgiev, bateristin, mbërritëm me automjetin e tij në orën 22:00, në të njëjtën kohë mbërritën Filip Stefanovski dhe Aleksandar Larov. Menjëherë filluam të sillnim pajisjet tona muzikore dhe të vendosnim skenën ku do të performonim. Pas pak, mbërritën Andrej, vokalisti i grupit, Sara, Ana dhe inxhinieri ynë i zërit, Igor Velkov. Bëmë një kontroll zëri dhe unë me Gjoko Gjorgiev dolëm nga bari dhe u drejtuam për në hotelin City Inn në Koçani, rreth orës 11:30 të mëngjesit. U kthyem pas orës 1 të mëngjesit, kishte pak ushqim atje lart në një dhomë, pica, hëngrëm diçka dhe u drejtuam në skenë dhe filluam të performonim", tha dëshmitari.
Tonev theksoi se piroteknikat ishin vendosur tashmë para performancës së tyre.
"Kur dolëm në skenë para se të performonim, ato ishin vendosur tashmë atje", tha ai, duke shtuar se e kishte vënë re këtë në shfaqje të tjera, por nuk e dinte se kush i kishte vendosur./Telegrafi/