Tomovski: Nuk ka një numër të saktë se sa automjete zyrtare ka në shtet, disa ishin lënë jashtë funksionit pa asnjë arsye
Si shtet, ende nuk ka një evidencë të saktë të numrit të përgjithshëm të automjeteve zyrtare, as nuk dihet se sa prej tyre janë plotësisht jofunksionale dhe të papërdorshme. Kjo u zbulua në 4TV nga drejtori i Shërbimit për Çështje të Përgjithshme dhe të Përbashkëta Ivica Tomovski.
Tomovski theksoi se për vite me radhë institucionet nuk kishin pasur një pasqyrë sistematike të flotës shtetërore të automjeteve, prandaj disa nga makinat zyrtare ishin lënë të kalbenin pa asnjë qëllim apo përfitim.
Ai informoi se institucioni që ai e drejton tashmë ka filluar një proces pastrimi të automjeteve jofunksionale, gjatë të cilit janë asgjësuar më shumë se 100 makina që kishin qenë të parkuara në parcelat e shërbimit për vite me radhë.
"Saktësisht 104 automjete në institucionin tonë që thjesht 'qëndronin' në parcelë janë asgjësuar. Ne bëmë një vlerësim, shpallëm një tender publik dhe i shitëm të gjitha. Këto janë automjete me vlerë zero, domethënë makina të shkatërruara, prandaj vetë tenderi u quajt: 'shitje për skrap metali'", vuri në dukje Tomovski.
Sipas tij, kjo procedurë jo vetëm që liroi hapësirë brenda shërbimit, por edhe mbylli një problem të hershëm që lidhej me menaxhimin jo të duhur të pronës shtetërore.
Tomovski vlerësoi se shembuj të tillë tregojnë se sa të nevojshëm janë të dhënat e plota dhe kontrolli mbi automjetet zyrtare, me qëllim parandalimin e abuzimeve në të ardhmen, kostove shtesë dhe neglizhencës së pronës shtetërore.