Indeksi Shëndetësor "Numbeo": Maqedonia e Veriut rangohet në vendin e 79 për shërbimet në shëndetësi
Maqedonia e Veriut, është renditur e 79-ta në botë sipas Indeksit të Kujdesit Shëndetësor Numbeo dhe është ndër 25 vendet më të dobëta të renditura për sa i përket vlerësimeve të përdoruesve për kujdesin shëndetësor.
Indeksi nuk është një matje zyrtare nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, por një tabelë krahasuese e bazuar në opinionet dhe përvojat e përdoruesve për cilësinë e shërbimeve të kujdesit shëndetësor, pajisjet, stafin, mjekët, shpejtësinë, aksesueshmërinë dhe kostot.
Sipas tabelës kryesore të Numbeo-s, Maqedonia ka një Indeks të Kujdesit Shëndetësor prej 55.4 dhe një Indeks të Përvojës së Kujdesit Shëndetësor prej 99.3, që e vendos atë në vendin e 79-të nga 100 vende në renditjen e vitit 2026.
Përpara Maqedonisë janë Ukraina me një indeks prej 55.8 dhe Gjeorgjia me 56.3, dhe menjëherë pas saj janë Bosnja dhe Hercegovina me 54.6, Algjeria me 54.5 dhe Hungaria me 54.2.
Kjo do të thotë që Maqedonia nuk është në fund të tabelës, por është larg vendeve me vlerësimet më të larta për kujdesin shëndetësor. Në krye janë Tajvani me një indeks prej 87.1, Koreja e Jugut me 82.9, Holanda me 81.5 dhe Japonia me 80.1. Në kontekstin evropian, Sllovenia, Kroacia, Greqia, Bullgaria, Rumania dhe Ukraina renditen më mirë se Maqedonia, ndërsa Serbia, Shqipëria dhe Mali i Zi renditen më keq se Maqedonia.
Numbeo shpjegon se të dhënat merren përmes anketave të vizitorëve të faqes së internetit dhe përgjigjet më pas konvertohen në një shkallë nga 0 deri në 100 për krahasim më të lehtë. Indeksi vlerëson perceptimin e cilësisë së përgjithshme të sistemit të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë stafin mjekësor, pajisjet, personelin, mjekët dhe kostot.
Platforma gjithashtu deklaron se të dhënat mund të jenë të anshme, pasi bazohen në kontributet dhe përvojat e përdoruesve, dhe jo në treguesit zyrtarë të shëndetit.
Prandaj, renditja duhet të lexohet me kujdes: nuk tregon drejtpërdrejt se sa mjekë ka një vend, sa kohë duhet pritur për një takim ose cila është shkalla e vdekshmërisë nga sëmundje të caktuara, por si e vlerësojnë përdoruesit sistemin e kujdesit shëndetësor në një numër kategorish praktike. Megjithatë, pozicioni i ulët i Maqedonisë është një sinjal i rëndësishëm, pasi perceptimet e përdoruesve formohen më shpesh përmes përvojave të përditshme - caktimi i takimeve, disponueshmëria e terapisë, qëndrimi ndaj institucioneve, gjendja e spitaleve dhe besimi në sistem.