Tisza parashikohet të fitojë pas numërimit të 15 për qind të votave
Një parashikim i ri parashikon që partia opozitare Tisza të fitojë 125 nga 199 vende, duke rrëzuar Viktor Orbanin.
Kjo bazohet në 14.7% të votave të numëruara, transmeton Telegrafi.
Është ende një numër i vogël votash - megjithëse parashikimi pasqyron sondazhet e kryera në ditët para zgjedhjeve.
Udhëheqësi i opozitës hungareze 'optimist' ndërsa sondazhet parashikojnë fitore - por paralajmëron për 'mashtrim zgjedhor'
I pyetur më parë këtë javë nëse ishte i shqetësuar se do të humbiste, Viktor Orban i tha Sky News: "Ne gjithmonë fitojmë".
E udhëheqësi i opozitës hungareze Peter Magyar thotë se është "optimist" pas sondazheve të fundit dhe pjesëmarrjes rekord, duke parashikuar se "Hungaria do të jetë përsëri një vend i lirë".
"Ne jemi me shumë, shumë shpresëplotë", tha ai, por shtoi se donte të fitonte zgjedhje, jo një sondazh opinioni. /Telegrafi/
