Tifozët e Atletico Madridit drejtojnë brohoritje anti-muslimane në Barcelonë para ndeshjes së Ligës së Kampionëve
Tifozët e Atletico Madridit janë bërë viralë për shkak të disa brohoritjeve të neveritshme para ndeshjes së tyre në Ligën e Kampionëve kundër Barcelonës.
Para fillimit të ndeshjes, shumë tifozë të Atleticos që kishin udhëtuar për ndeshjen shkaktuan polemika me festimet e tyre para ndeshjes.
Në një moment, ata filluan të brohorisnin me zë të lartë ‘Kushdo që nuk kërcen është mysliman’, ndërsa hidheshin nga të gjitha anët.
❌📹 Un pequeño grupo de aficionados del Atlético de Madrid repite el lamentable "musulmán el que no bote" antes de enfrentar al FC Barcelona en la ida de Champions League
— Diario SPORT (@sport) April 8, 2026
Kjo thirrje është qartësisht një tallje ndaj Lamine Yamal, i cili ishte viktimë e këtyre thirrjeve edhe në ndeshjen e fundit të Spanjës.
Yamal do të përpiqet të flasë hapur në ndeshje dhe t’ua mbyllë gojën tifozëve racistë të kundërshtarit me një paraqitje të fuqishme.
Marokeni i përket besimit islam dhe këtë gjë shpesh e ka pranuar në media. /Telegrafi/