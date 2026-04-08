Tifozët e Atletico Madridit janë bërë viralë për shkak të disa brohoritjeve të neveritshme para ndeshjes së tyre në Ligën e Kampionëve kundër Barcelonës.

Para fillimit të ndeshjes, shumë tifozë të Atleticos që kishin udhëtuar për ndeshjen shkaktuan polemika me festimet e tyre para ndeshjes.

Në një moment, ata filluan të brohorisnin me zë të lartë ‘Kushdo që nuk kërcen është mysliman’, ndërsa hidheshin nga të gjitha anët.


Kjo thirrje është qartësisht një tallje ndaj Lamine Yamal, i cili ishte viktimë e këtyre thirrjeve edhe në ndeshjen e fundit të Spanjës.

Yamal do të përpiqet të flasë hapur në ndeshje dhe t’ua mbyllë gojën tifozëve racistë të kundërshtarit me një paraqitje të fuqishme.

Marokeni i përket besimit islam dhe këtë gjë shpesh e ka pranuar në media. /Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetBarcelona
telegrafi sport app