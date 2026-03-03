Thyhet rekordi i futbollit evropian: Shikoni sprintin më të shpejtë të një futbollisti, ai madje shënoi edhe gol
Futbollisti nigerian Yira Sor, i cili luan në Evropë për Genkun e Belgjikës, regjistroi shpejtësinë më të madhe gjatë një sprinti në një ndeshje gjatë fundjavës.
Për aq kohë sa janë mbajtur rekorde, askush nuk ka vrapuar më shpejt në fushë në një ndeshje të vetme në Evropë sesa Yira Sora. Nigeriani mori pjesë në fitoren 3-0 kundër Gentit dhe shënoi një gol.
Ai shënoi për rezultatin 3-0 dhe kështu konfirmoi fitoren e Genkut, dhe gjatë ndeshjes theu rekordin për futbollistin më të shpejtë në Evropë.
Në minutën e 92-të, Sor vrapoi pothuajse në të gjithë gjatësinë e fushës dhe shënoi një gol. Sipas mediave belge, Sor arriti një shpejtësi maksimale prej 37.7 kilometrash në orë, që do të thotë se ai është zyrtarisht lojtari më i shpejtë në Evropë, pasi matjet kanë qenë të vazhdueshme.
Duke vepruar kështu, ai e tejkaloi rekordin e Micky van de Ven, i cili regjistroi një shpejtësi prej 37.38 kilometrash në orë për Tottenhamin në sezonin 2023/2024 të Ligës Premier.
Në të njëjtën kohë, supozohet se Kylian Mbappe në duelin për Paris Saint Germain arriti një shpejtësi prej 38 kilometrash në orë, që do të ishte një rekord, por UEFA nuk e konfirmoi rëndësinë e të dhënave sepse llogaritja e tyre e të dhënave nuk u krye.
Krahasuar me njeriun më të shpejtë në botë, Usain Bolt, kjo ende nuk është një shpejtësi e përafërt.
Kur Usain Bolt vendosi rekordin e vrapimit 100 metra në Kampionatin Botëror të Atletikës 2009, ai arriti një shpejtësi maksimale prej 44.72 km/orë midis 60 dhe 80 metrave. /Telegrafi/