Theret me mjet të mprehtë një person në Shtime, i dyshuari në kërkim policor
Një person është lënduar si pasojë e një therjeje me mjet të mprehtë në Shtime.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 korrik 2026, rreth orës 02:58, ku një burrë kosovar ka raportuar se është therur me mjet të mprehtë nga një person tjetër.
Viktima ka marrë tretman mjekësor në emergjencën e Ferizajt.
Policia ka bërë të ditur se i dyshuari, po ashtu shtetas i Kosovës gjendet në kërkim policor, ndërsa rasti është duke u hetuar nga njësitet relevante policore. /Telegrafi/
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