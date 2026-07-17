"The Odyssey" fiton 17.6 milionë dollarë në premiera, rezultati më i mirë i këtij viti në industrinë e filmit
Projekti i ri i regjisorit Christopher Nolan, "The Odyssey", fitoi 17.6 milionë dollarë në shfaqjet para-premierë, që është rezultati më i mirë i shfaqjeve para-premierë këtë vit.
Kjo e tejkaloi “Toy Story 5”, i cili fitoi 17.5 milionë dollarë në të njëjtën periudhë.
Sipas vlerësimeve, “The Odyssey” mund të fitojë midis 90 dhe 100 milionë dollarëve në fundjavën e hapjes, që do të ishte hapja më e mirë e Nolan që nga “The Dark Knight Rises”, i cili debutoi në vitin 2012 me 160 milionë dollarë.
Megjithatë, rezultatet fillestare tregojnë se këto vlerësime mund të jenë konservative.
Nëse fiton më shumë se 100 milionë dollarë në fundjavën e hapjes, "The Odyssey" do të bëhej filmi i tretë i këtij viti që arrin ose tejkalon këtë rekord në hapjen e tij, pas "Toy Story 5" me 159 milionë dollarë dhe "Super Mario Galaxy Movie" me 131 milionë dollarë.
Për krahasim, filmi i mëparshëm i Nolan, "Oppenheimer", fitoi 10.5 milionë dollarë në parapremiera kur u shfaq së bashku me "Barbie", duke i dhënë shkëndijë fenomenit të njohur si "Barbenheimer".
Gjatë fundjavës së parë të publikimit, filmi fitoi 82 milionë dollarë dhe arriti një total prej 975 milionë dollarësh në arkat globale, falë kritikave pozitive dhe interesit të madh në formatet premium si IMAX dhe projeksionet 70 mm.
"The Odyssey" është filmi i parë i xhiruar tërësisht me kamera IMAX, gjë që ka shkaktuar kërkesë jashtëzakonisht të lartë për bileta për shfaqje në ekranet IMAX.
Sipas raportimeve, disa tifozë po kalojnë kufijtë shtetërorë dhe po vijnë në shfaqjet e filmave në orën dy të mëngjesit për të parë udhëtimin e rrezikshëm të Odiseut.
Filmi ka tërhequr shumë vëmendje që kur u konfirmua zyrtarisht se Nolan do të adaptonte epikën greke të Homerit. Filmi kishte një buxhet prodhimi prej 250 milionë dollarësh, me 125 milionë dollarë shtesë të destinuara për marketing, duke e bërë atë një nga filmat më të shtrenjtë të vitit dhe filmin më të shtrenjtë me vlerësim R në histori.
Recensionet pozitive e mbështesin më tej filmin, i cili aktualisht ka një vlerësim pozitiv prej 96 përqind në platformën Rotten Tomatoes.
Roli kryesor i Odiseut luhet nga Matt Damon, i cili gjithashtu punoi me Nolan në filmin "Oppenheimer". Personazhi i tij, pas kthimit në shtëpi, përballet me perëndi, përbindësha dhe shtriga.
Në kastin e aktorëve përfshihen edhe Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal dhe shumë aktorë të tjerë. /Telegrafi/
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