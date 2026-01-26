Teyana Taylor dhe Demi Moore shkëlqejnë në sfilatën e Schiaparelli-t në Paris
Teyana Taylor dhe Demi Moore ishin në qendër të vëmendjes në sfilatën e Schiaparelli-t gjatë Javës së Modës Haute Couture në Paris, e mbajtur në Qendrën Pompidou.
Dy yjet udhëhoqën mbërritjet glamuroze, duke tërhequr vëmendjen e të pranishmëve dhe medieve.
Teyana Taylor, 35 vjeçe dhe e nominuar për çmimin Oscar, bëri bujë me paraqitjen e saj pa reçipeta nën një fustan transparent me dantella, të kombinuar me një pallto në stil smokingu dhe platforma të larta, shkruan DailyMail.
Pamjen e saj të guximshme e kompletoi me bizhuteri luksoze, duke u shndërruar në një nga figurat më të komentuara të mbrëmjes.
Nga ana tjetër, Demi Moore, 63 vjeç, u shfaq elegante me një kostum me print leopardi, të shoqëruar me një kapelë dhe aksesorë karakteristikë të markës Schiaparelli.
Të dyja zunë vend në rreshtin e parë pranë emrave të njohur si Jodie Turner-Smith dhe Jeff Bezos me bashkëshorten e tij, Lauren Sanchez.
Paraqitja e Teyana Taylor vjen në një moment të artë për karrierën e saj, pasi muajin e kaluar ajo fitoi çmimin për Aktoren më të Mirë Mbështetëse për rolin në filmin “One Battle After Another”, një sukses që kurorëzoi ngritjen e saj të fuqishme në Hollywood. /Telegrafi/