Testi NIPT ofrohet falas për çdo procedurë private "In vitro" në Acibadem Sistina
Qendra e parë dhe më e madhe private për IVF në Spitalin Klinik “Acibadem Sistina” ka përgatitur një përfitim të ri për prindërit e ardhshëm – test prenatal jo-invaziv (NIPT) falas me çdo procedurë private in vitro. Kjo iniciativë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt sigurimit të një kujdesi edhe më gjithëpërfshirës, të sigurt dhe bashkëkohor për pacientët që janë në rrugën drejt prindërimit. Me përfshirjen e testit NIPT në paketën për in vitro private, prindërit e ardhshëm përfitojnë vlerë shtesë dhe mundësi për vlerësim të hershëm gjenetik të shtatzënisë, duke mundësuar informim të saktë dhe në kohë.
Testi NIPT është i dedikuar për çdo grua shtatzënë, ndërsa rekomandohet veçanërisht në shtatzëni të arritura përmes IVF, tek gratë shtatzëna mbi 30 vjeç, në rast të një rezultati pozitiv nga skriningu serologjik, gjetje të dyshimta në ultrazë, si dhe në raste të aborteve spontane të mëparshme dhe në situata kur procedurat diagnostikuese invazive paraqesin rrezik të shtuar për shtatzëninë. Me këtë test, prindërit e ardhshëm marrin një ekzaminim të hershëm, të sigurt dhe shumë të saktë të skriningut gjenetik, pa rrezik për nënën dhe fetusin.
Qendra më e madhe private e IVF në rajon
Qendra për riprodhim të asistuar “Mala Bogorodica”, e cila funksionon në kuadër të “Acibadem Sistina”, konsiderohet si një qendër referuese në rajon. Deri tani janë realizuar mbi 36 000 cikle IVF, me një shkallë suksesi të krahasueshme me qendrat më të njohura botërore të IVF. Si pionier në zbatimin e teknikave të asistuara riprodhuese në rajon, qendra investon vazhdimisht në teknologjinë më bashkëkohore, pajisje moderne laboratorike dhe protokolle të personalizuara të trajtimit, me qëllim rritjen e mundësisë për një shtatzëni të suksesshme për çdo çift.
Në qendrën IVF punon një ekip shumë profesional dhe i koordinuar, i përbërë nga gjinekologë-obstetër eminentë, andrologë dhe embriologë me përvojë shumëvjeçare në fushën e riprodhimit të asistuar. Ekipi përbëhet nga tetë mjekë subspecialistë në riprodhim të asistuar, tetë infermiere të trajnuara posaçërisht dhe nëntë embriologë, andrologë dhe laborantë me përvojë. Me një qasje individuale për çdo pacient, ekipi siguron diagnostikim të detajuar, planifikim të kujdesshëm të terapisë dhe ndjekje të vazhdueshme në të gjitha fazat e procesit, nga konsultimi i parë deri në konfirmimin e shtatzënisë.
Laboratori për riprodhim të asistuar është i pajisur sipas standardeve më të larta ndërkombëtare dhe mundëson zbatimin e metodave më bashkëkohore si: ICSI, seleksionim i avancuar i spermatozoideve, kultivimi i blastocisteve, vitrifikimi i embrioneve dhe qelizave vezë, hatching i asistuar dhe diagnostikim gjenetik paraimplantues. Zbatimi i këtyre teknologjive rrit ndjeshëm mundësinë për implantim të suksesshëm dhe një shtatzëni të shëndetshme.
Pse është i rëndësishëm testi NIPT?
NIPT është një test prenatal i sigurt dhe jo-invaziv, i cili mundëson zbulimin e hershëm të gjendjeve më të shpeshta gjenetike dhe kromozomale të fetusit, pa paraqitur asnjë rrezik për nënën dhe foshnjën. Testi realizohet në mënyrë të thjeshtë, përmes marrjes së një mostre gjaku nga nëna dhe bazohet në analizën e ADN-së së lirë fetale që qarkullon në gjakun e saj.
Oferta speciale me përfshirjen e testit NIPT realizohet në bashkëpunim me laboratorin Biotek. Në kuadër të paketave përfshihet edhe amniocenteza, e cila realizohet pa pagesë në rast të rezultateve me rrezik të lartë, gjë që përfaqëson siguri shtesë për pacientët.
Një përfitim shtesë është edhe mundësia për pagesën e shërbimeve deri në 60 këste pa normë interesi, përmes kredisë Mediplus Baby nga Alta Banka AD Bitola , e cila aprovohet brenda një dite. Me këtë ofertë gjithëpërfshirëse, Qendra për riprodhim të asistuar pranë “Acibadem Sistina” e forcon edhe më tej pozicionin e saj si një nga qendrat udhëheqëse të IVF-së në rajon, duke ofruar teknologji të avancuar, ekip ekspertësh dhe mbështetje të plotë për prindërit e ardhshëm në rrugën e tyre drejt realizimit të dëshirës për pasardhës.