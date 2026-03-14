Tesla gati të nisë prodhimin e çipave me Al, njofton Musk
Elon Musk tha se projekti Terafab i Tesla-s për të bërë çipa të Al do të nisë brenda shtatë ditësh.
Musk kishte thënë vitin e kaluar se Tesla ndoshta do të duhet të ndërtojë "një fabrikë gjigante" për të bërë çipa të Al.
Ndryshe, Musk vitin e kaluar paraqiti plane të mundshme prodhimi.
Ai tha në atë kohë se prodhuesi i automjeteve elektrike mund të bashkëpunonte me Intel.
"E dini, ndoshta do të bëjmë diçka me Intel", deklaroi ai.
"Nuk kemi nënshkruar asnjë marrëveshje, por ndoshta ia vlen të diskutojmë me Intel", kishte shtuar Musk. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate