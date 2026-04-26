Aktorja Teri Hatcher thotë se nuk ka shumë gjëra për të cilat pendohet, por pranon se ka një vendim profesional që do të donte ta ndryshonte po të kishte mundësi.

E pranishme në premierën në Broadway të shfaqjes “The Balusters”, ku kishte shkuar për të mbështetur kolegun e saj nga seriali “Desperate Housewives” (në shqip shpesh përmendur si “Shtëpiake të dëshpëruara”), Ricardo Chavira, 61-vjeçarja zbuloi se ende shpreson që një ditë të ngjitet edhe vetë në skenën e Broadway-t - pasi një mundësi të tillë e kishte humbur më parë.

Hatcher tregoi se në fund të viteve ’90 kishte refuzuar një rol kryesor në një mjuzikal shumë të famshëm, vendim që e konsideron si “humbjen” më të madhe në karrierë, shkruan People.

“Shpesh them se është pendimi im më i madh, edhe pse në përgjithësi nuk besoj te pendesa”, u shpreh ajo. “Ishte viti 1999, pasi unë u përfshiva e para në turne si Sally Bowles në produksionin e ‘Cabaret’, nga Rob Marshall dhe Sam Mendes”, rrëfeu Hatcher. “Për shtatë muaj performova në katër qytete, bashkë me Norbert Leo Butz.”

“Ishte një përvojë e jashtëzakonshme”, vazhdoi ajo. “Në fund të turneut më pyetën të shkoja në Broadway. E refuzova sepse kisha një fëmijë të vogël, pas meje ishin tashmë shtatë muaj shfaqjesh dhe isha e rraskapitur. Por sot, kur e shoh nga distanca, mendoj se ajo ishte mundësia ime për të performuar në Broadway”.

Megjithatë, aktorja nuk e ka humbur shpresën: “Ndoshta më vjen një mundësi e dytë. Shpresoj”, shtoi ajo.

Prodhimi i rikthyer i “Cabaret”, nën regjinë e Sam Mendes, u shfaq premierë në Broadway më 19 mars 1998. Në rolet kryesore ishin Alan Cumming si Emcee dhe Natasha Richardson si Sally Bowles, dhe të dy u vlerësuan me çmimin Tony për performancat e tyre.

Edhe pse ajo vetë ëndërron ende të ngjitet në skenat e teatrit, Hatcher ishte në premierë për të mbështetur debutimin e madh të Ricardos Chavira. Ajo përmendi se “Desperate Housewives” është xhiruar “shumë kohë më parë dhe kujtimet janë disi të turbullta”, por theksoi se e vlerëson faktin që kanë qëndruar në kontakt dhe e kanë ruajtur miqësinë.

Në event ishte edhe kolegu i tyre nga seriali, Mark Moses. “Jam shumë e emocionuar që jam këtu sonte. Për të, kjo është një lloj fillimi i ri — të debutosh në Broadway në moshën 54-vjeçare, në një shfaqje të shkruar nga një fitues i Pulitzer-it. Është vërtet e jashtëzakonshme”, tha Hatcher për suksesin e Chaviras.

Shfaqja “The Balusters”, e shkruar nga fituesi i çmimeve Tony dhe Pulitzer, David Lindsay-Abaire, dhe e drejtuar nga fituesi i Tony, Kenny Leon, është një dramë komike që ndjek një këshill banorësh tepër të përfshirë e të apasionuar, të cilët përfundojnë në mes të një “lufte lagjeje” për çështje në dukje të parëndësishme - si rregullat për hedhjen e mbeturinave, gardhe verande historikisht të pasakta dhe vendi ku duhet vendosur një tabelë “STOP”. /Telegrafi/

