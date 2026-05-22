Tentuan që përmes furgonit të kuzhinës të fusin narkotikë në burg, SHKK jep detaje nga rasti në Dubravë
Shërbimi Korrektues i Kosovës njoftoi se të enjten rreth orës 15:30 në Qendrën Korrektuese të Dubravës është parandaluar një rast i tentim futjes së kontrabandës brenda institucionit korrektues.
SHKK thekson se bazuar në informacione të siguruara nga Njësia e Inteligjencës së SHKK-së, zyrtarët korrektues kanë realizuar kontroll të detajuar të furgonit të kuzhinës në tunelin e hyrjes së institucionit.
Gjatë këtij kontrolli është zbuluar lëndë e dyshuar narkotike, e cila ishte e fshehur në pjesën e brendshme të llamarinës së derës së pasme të automjetit.
“Menjëherë pas identifikimit të rastit janë ndërmarrë veprimet e nevojshme procedurale, janë iniciuar hetime të brendshme dhe është njoftuar Policia e cila po merret me rastin”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/