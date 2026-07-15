ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Prokuroria Themelore në Pejë ka ngritur aktakuzë ndaj një personi me inicialet I.Z., nën dyshimin se ka kryer veprat penale "Vrasje e rëndë" në tentativë dhe "Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve".

Sipas njoftimit të Prokurorisë, ngjarja ka ndodhur më 13 janar 2026, rreth orës 00:15, brenda një lokali në komunën e Deçanit.

"I pandehuri, i motivuar nga përkatësia kombëtare e të dëmtuarve, dyshohet se me përdorimin e një arme zjarri ka tentuar t'i privojë nga jeta katër persona", thuhet në aktakuzë.

Si pasojë e të shtënave, tre persona kanë mbetur të plagosur.

"Tre të dëmtuar kanë pësuar plagë nga arma e zjarrit, prej të cilëve dy kanë marrë lëndime të rënda trupore, ndërsa njëri lëndime të lehta trupore. Personi i katërt ka arritur t'i shmanget sulmit pa u lënduar", njofton Prokuroria.

Sipas aktakuzës, I.Z. dyshohet se armën me të cilën është kryer sulmi e mbante pa autorizim ligjor, në kundërshtim me Ligjin për Armët.

"Pas arrestimit të tij, gjatë kontrollit dhe bastisjes janë sekuestruar arma e zjarrit dhe municion", thuhet në njoftim.

Prokurori i Shtetit i ka propozuar gjykatës që, pas zhvillimit të shqyrtimit gjyqësor dhe administrimit të provave, i pandehuri të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit për veprat penale që i vihen në barrë. /Telegrafi/

Kronika e ZezëPejaLajme