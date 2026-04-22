Tensionet në skuadrën e Brazilit rriten: Thirrja e Neymar në Kupën e Botës shkakton debat të brendshëm mes lojtarëve të Real Madridit
Përfshirja e mundshme e Neymar Junior në skuadrën e Brazilit për Kupën e Botës 2026 është shndërruar në një debat të rëndësishëm kombëtar, duke u shtrirë përtej mbështetësve dhe në vetë dhomën e zhveshjes.
Opinioni publik mbetet i ndarë, me sondazhet e fundit që tregojnë një ndarje pothuajse të barabartë në lidhje me zgjedhjen e sulmuesit të Santosit.
Ndërsa Neymar vazhdon të kërkojë një vend në skuadër, performancat e tij të fundit kanë ngritur shqetësime.
Paraqitjet e paqëndrueshme në nivel klubi nuk e kanë forcuar argumentin e tij, veçanërisht pas një ndeshjeje zhgënjyese kundër Fluminense, ku mungesa e efikasitetit të tij në posedim të topit shkaktoi kritika nga mbështetësit.
Brenda ekipit, situata duket gjithnjë e më komplekse. Disa lojtarë me lidhje me Real Madridin mund të preken indirekt nga përfshirja e tij.
Endrick, vendi i të cilit në skuadër nuk është siguruar ende, përballet me konkurrencë të drejtpërdrejtë, veçanërisht nëse Neymar merret në konsideratë për një rol më qendror sulmues.
Ndërkohë, rëndësia në rritje e Vinicius Junior brenda strukturës së ekipit kombëtar mund të ndikohet gjithashtu.
Vinicius kohët e fundit ka marrë përgjegjësi më të mëdha, duke përfshirë veshjen e fanellës me numrin ikonik 10, duke sinjalizuar shfaqjen e tij si një figurë udhëheqëse.
Kthimi i Neymar mund ta prishë këtë hierarki, si sportive ashtu edhe komerciale. Si rezultat, uniteti brenda skuadrës nuk është më i garantuar, duke shtuar më shumë intrigë përpara përzgjedhjes përfundimtare. /Telegrafi/