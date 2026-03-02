Tensionet në Lindjen e Mesme rrisin çmimet e naftës në Kosovë
Situata në Lindjen e Mesme po ndikon drejtpërdrejt tregjet e naftës, duke rritur pasigurinë në furnizimin global dhe çmimet e karburantit në Kosovë.
Kështu ka njoftuar Fadil Berjani, kryetar i Shoqatës së Naftarëve të Kosovës.
“Rritja e tensioneve dhe rreziku për ndërprerje në prodhim apo transport po shtojnë pasigurinë në furnizimin global, duke shtyrë çmimet e naftës më lart,” ka thënë Berjani.
Bllokimi i ngushticës së Hormuzit nga ushtria iraniane rrezikon tregjet globale të naftës - cilat janë pasojat për Kosovën?
Ai ka theksuar se vëmendja kryesore është te Ngushtica e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të kalimit të naftës në botë.
“Çdo problem në atë korridor reflektohet menjëherë në tregje dhe zakonisht përkthehet në kosto më të larta të karburantit për konsumatorët,” ka shtuar ai.
Sipas të dhënave më të fundit, çmimet e karburanteve në Kosovë janë: Diesel 1.18 € deri 1.25 € dhe Benzina 1.17 € deri 1.24 €
Fadil Berjani ka bërë thirrje për kujdes dhe paralajmëron se çdo zhvillim i ri gjeopolitik mund të ketë ndikim të menjëhershëm në tregun e naftës dhe çmimet për konsumatorët. /Telegrafi/