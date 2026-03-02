Bllokimi i ngushticës së Hormuzit nga ushtria iraniane rrezikon tregjet globale të naftës - cilat janë pasojat për Kosovën?
Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve (AKB) ka thënë se janë duke i ndjekur me shqetësim situatën kritike në Ngushticën e Hormuzit, ku forcat detare të Iranit kanë paralajmëruar se anijet nuk lejohet të kalojnë, duke bllokuar praktikisht trafikun e shumë tankerëve dhe cisternave të naftës.
Shahini përmes një postimi në faqen zyrtare të AKB-së ka bërë të ditur se sipas raportimeve ndërkombëtare qindra cisterna dhe tankerë janë ndalur dhe kanë vështirësi për qarkullim ose po presin pranë rajonit, potencialisht mund të jenë të bllokuara qindra miliona deri në 1 miliard fuçi nafte.
“Ngushtica e Hormuzit transporton rreth 20% të furnizimit global me naftë. Kjo naftë kryesisht vjen nga vendet e Gjirit Persik si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Irani dhe Iraku, dhe destinacionet kryesore janë Evropa, Kina, India, Japonia dhe vendet e tjera të Azisë, duke e bërë çdo bllokim një kërcënim serioz për furnizimin global”, ka thënë Shahini.
Sipas tij, kjo situatë mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të çmimeve të derivateve, goditje për transportin dhe industrinë globale po edhe ndikim të drejtpërdrejtë edhe në ekonominë e Kosovës “pasi që ne nuk posedojmë reserva të mjaftueshme të derivateve”.
“AKB vlerëson se zhvillimet gjeopolitike dhe ushtarake po ndikojnë drejtpërdrejt në stabilitetin ekonomik dhe kërkon nga institucionet që të jenë të përgatitura për çdo skenar në tregun e energjisë. 'Nafta është siguri ekonomike e një shteti' ”, ka thënë Agim Shahini. /Telegrafi/