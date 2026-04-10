Telefonatë “e tensionuar” mes Trumpit dhe Netanyahut para njoftimit për armëpushim
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, zhvilloi një telefonatë “të tensionuar” me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, të enjten, sipas një burimi amerikan dhe izraelit të njohur me bisedën, e cila ndodhi pak para se Izraeli të njoftonte se do të kërkonte bisedime të drejtpërdrejta për armëpushim me Libanin.
Netanyahu arriti të kuptonte se nëse nuk do të bënte thirrje për bisedime të drejtpërdrejta me Libanin, Trump mund të shpallte thjesht një armëpushim, tha burimi izraelit për CNN.
Ishte të paktën biseda e tretë midis dy udhëheqësve botërorë këtë javë në të cilën Libani ishte temë kryesore.
Të martën, të dy udhëheqësit folën përpara se Trump të njoftonte një armëpushim dyjavor me Iranin.
Sipas burimit izraelit, Netanyahu loboi te Trump që ta mbante Libanin të ndarë nga kuadri i armëpushimit me Iranin.
Siç raportoi më parë CNN, ata folën përsëri një ditë më vonë, ndërsa Trump i kërkoi Netanyahut të zvogëlojë sulmet kundër Hezbollahut në Liban, pasi sulmet izraelite vranë 303 persona të mërkurën, sipas ministrisë së shëndetësisë të Libanit.
Thirrja e tretë e të enjtes në fund të fundit i parapriu njoftimit të Netanyahut për negociata të drejtpërdrejta.
Në përgjigje të CNN, zyra e Netanyahut tha se përshkrimi i një telefonate “të tensionuar” me Trump ishte “lajm i rremë” dhe se ishte një diskutim “miqësor”.
"Të dy udhëheqësit po punojnë në koordinim të plotë dhe me respekt të ndërsjellë", tha zyra.