Telefonat e palosshëm të Samsung mund të vijnë me një ndryshim të madh në çipa
Për vite me radhë, Samsung mbështetej fuqimisht te çipat e Qualcomm për telefonat e tij të palosshëm, me shumë mundësi në një përpjekje për t'i bërë ata më tërheqës për klientët.
Kjo filloi të ndryshojë me çipat Exynos brenda Galaxy Z Flip 7 dhe Galaxy Z Flip 7 FE, dhe ndryshimi mund të vazhdojë edhe këtë vit.
Samsung mund të lansojë dy versione të Galaxy Z Flip 8 më vonë këtë vit.
Njëri prej tyre mund të ketë procesorin më të fundit Snapdragon, ndërsa tjetri mund të mbështetet në një çip Exynos, sipas një rrjedhjeje të fundit nga Erencan Yılmaz në Twitter.
Kjo mund të nënkuptojë që Samsung do të përdorë strategji të ndara për telefonin e saj të palosshëm.