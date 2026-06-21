Teksa performon në Zvicër, Gjesti paralajmëron surprizë për fansat
Artisti nga Peja, Gjesti, është rikthyer fuqishëm këtë vit me projekte muzikore por edhe me koncerte.
Ai ka performuar së fundmi në Zvicër në kuadër të "Alba Festival", që mbledh diasporën shqiptare tash e sa vite.
I njëjti ka ndarë një video në Instagram, teksa po interpretonte hitin "Fuqishëm".
Foto: Instagram
Siç edhe duket në video, i gjithë publiku është duke kënduar e kërcyer me të.
Besart Kelmendi (emri i vërtetë) me këtë rast ka paralajmëruar një surprizë për fansat.
"Pas gjithë kësaj dashurie e kam një surprizë, shumë shpejt për juve", ka shkruar ai.
Vlen të ceket se albumi i ri i Gjestit është pëlqyer tejet mase dhe ka marrë vlerësime pozitive. /Telegrafi/
Top Lajme
Ferma VIP
Jobs
Real Estate