Teherani gati për inspektime bërthamore, këmbëngul se nuk kërkon armë
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha të mërkurën se vendi i tij është i përgatitur për "çdo verifikim" të programit të tij bërthamor, duke këmbëngulur se Teherani nuk po kërkon armë atomike.
"Ne nuk po kërkojmë të pajisemi me armë bërthamore. E kemi deklaruar këtë vazhdimisht dhe jemi gati për çdo verifikim", tha Pezeshkian gjatë një fjalimi në sheshin Azadi në Teheran, duke shënuar 47-vjetorin e Revolucionit Islamik të Iranit, transmeton Telegrafi.
"Vendi ynë, Irani, nuk do t'i nënshtrohet kërkesave të tyre të tepërta", shtoi ai, pasi Teherani rifilloi bisedimet indirekte me Uashingtonin mbi programin e tij bërthamor.
Përvjetori vjen ndërsa teokratët në pushtet të vendit mbeten nën presion nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili sugjeroi dërgimin e një grupi tjetër transportuesish aeroplanësh në Lindjen e Mesme.
Trump e bëri këtë sugjerim në një intervistë të botuar të martën në mbrëmje, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përgatitet të vijë në Uashington për të shtyrë SHBA-në drejt kushteve më të rrepta të mundshme në çdo marrëveshje të arritur me Teheranin në bisedimet e reja bërthamore.
SHBA-të bombarduan vendet bërthamore iraniane qershorin e kaluar gjatë një konflikti 12-ditor Iran-Izrael. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) nuk ka qenë në gjendje të verifikojë statusin e rezervave të uraniumit të Iranit, të cilat janë pothuajse të përshtatshme për armë, që nga konflikti 12-ditor, kur Teherani pezulloi bashkëpunimin e tij me mbikëqyrësin bërthamor të OKB-së.
Shefi i IAEA-së, Rafael Grossi, arriti një marrëveshje me Ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi në shtator 2025 për të rifilluar inspektimet, por OKB-ja rivendosi sanksionet ndaj Iranit po atë muaj, duke bërë që vendi të ndalonte zbatimin e marrëveshjes. /Telegrafi/