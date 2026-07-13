Të vjella, diarre dhe ethe - shpërthimi i norovirusit alarmon Portugalinë
Departamenti i aksidenteve dhe urgjencës në spitalin Caldas da Rainha në Portugali trajtoi më shumë se 60 persona javën e kaluar me simptoma të ndryshme si të vjella dhe diarre dhe, në disa raste, të përziera, ethe, dhimbje barku dhe dhimbje koke, duke çuar në identifikimin e një shpërthimi të norovirusit.
Sipas gazetës lokale Jornal das Caldas, këshilli bashkiak ka konfirmuar që atëherë 122 persona të infektuar, pasi ka marrë një raport me rezultatet e testeve laboratorike.
Shumica e rasteve të identifikuara – rreth 80 – lidhen me një turne ndërkombëtar futbolli për të rinj të organizuar nga kompania Footmania, i mbajtur në komunat Caldas da Rainha dhe Óbidos midis 24 qershorit dhe 8 korrikut.
Autoritetet e shëndetit publik dhe ASAE (Autoriteti i Sigurisë Ushqimore dhe Ekonomike) kryen teste mbi shërbimin e ushqimit të ofruar nga kompania, duke mbledhur mostra.
Megjithatë, nuk u gjetën prova që të sugjeronin se ky ishte burimi.
Raportohet se hetimi po vazhdon për të përcaktuar origjinën e shpërthimit.
Ndryshe, norovirusi është një nga shkaqet më të zakonshme të gastroenteritit dhe është shumë ngjitës.
Ai transmetohet nga një person në tjetrin nëpërmjet kontaktit me objekte dhe sipërfaqe të kontaminuara dhe gjithashtu duke konsumuar ujë ose ushqim.
Në fillim të verës, autoritetet shëndetësore paralajmëruan se “me vapën, ditët më të gjata, vaktet jashtë, festat, plazhet, klubet e pushimeve dhe tubimet familjare” ka një gjasë më të madhe që disa viruse të përhapen. /Telegrafi/