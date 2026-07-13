Të shtëna me armë në Pejë, një i plagosur
Një person dyshohet se ka mbetur i plagosur si pasojë e të shtënave me armë zjarri mbrëmjen e sotme në Pejë, ndërsa i dyshuari për këtë rast ndodhet në arrati.
Sipas informacioneve të para, pas incidentit në rrugën “Mbreti Pirro”, personi i dyshuar dyshohet se është larguar nga vendi i ngjarjes.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili bëri të ditur se policia është njoftuar rreth orës 22:36 për një plagosje të dyshuar në qytetin e Pejës.
"“Rreth 22:36 policia ka pranuar informatën për një person të plagosur në rrugën “Mbreti Pirro” në Pejë”, ka deklaruar Gashi.
Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave, si dhe për lokalizimin e personit të dyshuar.