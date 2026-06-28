Të shtëna me armë në Jezerc të Ferizajt, policia sekuestron një pistoletë
Një armë zjarri është sekuestruar nga Policia e Kosovës pas një rasti të raportuar të shtënave me armë në fshatin Jezerc të Ferizajt.
Sipas policisë, më 27 qershor 2026 është pranuar një informacion se në vendin e quajtur “Livadhet e Kishës”, në një vilë, ishin dëgjuar të shtëna me armë zjarri.
Njësia e Hetimeve, në bashkëpunim me Njësinë Reaguese, ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku ka kontaktuar pronarin e vilës dhe personat e pranishëm.
Gjatë kontrollit, te i dyshuari me inicialet B.O. (30) është gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me një karikator që përmbante tre fishekë. Po ashtu, në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe sekuestruar edhe dy gëzhoja.
I dyshuari ka pranuar se kishte shtënë dy herë me armën e zjarrit.
Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka autorizuar intervistimin e të dyshuarit. Ndaj tij është iniciuar procedurë për veprat penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”.
Pas procedurave fillestare, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt hetimore./Telegrafi/