Të shtëna armësh në Nice, një person i armatosur hap zjarr duke lënë të paktën dy të vdekur në rivierën franceze
Të paktën dy persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pasi një person i armatosur hapi zjarr në zemër dhe kryeqytetin e rivierës franceze këtë pasdite.
I dyshuari qëlloi drejt njerëzve nga një automjet që transportonte dy persona në lagjen Moulins të Nicës, transmeton Telegrafi.
I armatosuri qëlloi disa herë, sipas rrjetit televiziv francez BFM. Deri më tani është konfirmuar se dy persona janë vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur.
Kuptohet që automjeti ka lëvizur përreth zonës përpara se njëri prej personave që ndodhej në të të hapte zjarr disa herë në Place des Amaryllis, përpara se të largohej.
Shërbimet e emergjencës nxituan në vendngjarje për të siguruar zonën, dhe shkollat aty pranë u vunë në bllokim pasi u raportuan të shtëna të shumta.
Zyra e prokurorit ka konfirmuar që atëherë se shkollat janë rihapur. Besohet se hetuesit tani po shqyrtojnë lidhjet e mundshme me krimin e organizuar dhe trafikun e mundshëm të drogës.
Éric Ciotti, kryetari i bashkisë së Nicës, e quajti të shtënat "të tmerrshme", duke shtuar se do të raportohen "disa vdekje".
"Një të shtënë e re e tmerrshme sapo ka goditur lagjen Moulins, Place des Amaryllis. Fatkeqësisht, duhet të raportohen disa vdekje dhe lëndime. Lufta kundër trafikut të drogës nuk mund të përfundojë me një disfatë për Republikën”, shtoi ai.
Banorët e Nicës janë nxitur nga prefekti i Alpes-Maritimes të shmangin zonën lokale e cila është rrethuar ndërsa hetimet vazhdojnë.
Incidenti i vazhdueshëm ka shkaktuar bllokime trafiku në autostradën A8 drejt Saint Isidore. /Telegrafi/
