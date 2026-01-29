Të shtëna armësh dhe shpërthime dëgjohen pranë aeroportit në kryeqytetin e Nigerit
Të shtëna të rënda dhe shpërthime të forta janë dëgjuar në Niger, pranë aeroportit ndërkombëtar jashtë kryeqytetit, Niamey.
Shënime dhe video të shumta të dëshmitarëve okularë treguan sisteme të mbrojtjes ajrore që me sa duket që qëllonin me predha të paidentifikuara në orët e para të së enjtes.
Situata u qetësua më vonë, thonë raportet, me një zyrtar që thuhet se tha se situata tani ishte nën kontroll, pa dhënë detaje.
Nuk është e qartë se çfarë i shkaktoi shpërthimet, ose nëse pati viktima. Nuk ka pasur asnjë deklaratë zyrtare nga qeveria ushtarake, transmeton Telegrafi.
Të shtënat dhe shpërthimet filluan pak pas mesnatës, sipas banorëve të një lagjeje pranë aeroportit ndërkombëtar Diori Hamani, raporton agjencia e lajmeve AFP. Ata thanë se qetësia u kthye pas dy orësh.
Aeroporti strehon një bazë të forcave ajrore dhe ndodhet rreth 10 km nga pallati presidencial.
Ashtu si fqinjët e saj Burkina Faso dhe Mali, qeveria ushtarake e Nigerit ka luftuar grupet xhihadiste që kanë kryer sulme vdekjeprurëse në të gjithë rajonin.
Vendi është gjithashtu një prodhues i madh i uraniumit. Një ngarkesë e madhe uraniumi e destinuar për eksport ka ngecur në aeroport mes ndërlikimeve të pazgjidhura ligjore dhe diplomatike me Francën, pasi qeveria ushtarake shtetëzoi minierat e uraniumit në vend.
"Situata është nën kontroll. Nuk ka nevojë për t'u shqetësuar", citoi agjencia e lajmeve Anadolu një zyrtar të ministrisë së Punëve të Jashtme, pa dhënë hollësi.
Zyrtari i tha agjencisë se po përpiqeshin të përcaktonin nëse të shtënat me armë ishin të lidhura me ngarkesën e uraniumit.
Nigeri udhëhiqet nga Abdourahamane Tiani, i cili mori pushtetin në një grusht-shteti në vitin 2023 që rrëzoi presidentin civil të zgjedhur të vendit. /Telegrafi/