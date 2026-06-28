Të hënën temperaturat në Kosovë deri në 38 gradë, apelohet për kujdes
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës (IHK) ka bërë të ditur se java e fundit e qershorit dhe fillimi i korrikut do të karakterizohen nga kushte të ndryshueshme atmosferike, duke nisur me mot shumë të nxehtë dhe duke përfunduar me freskim të ndjeshëm dhe paqëndrueshmëri.
Sipas njoftimit zyrtar, në ditët e para të javës vendi do të ndikohet nga masa të ajrit të nxehtë, të cilat do të sjellin temperatura të larta dhe kushte tipike vere me vapë intensive.
Megjithatë, nga mesi i javës parashikohet një ndryshim i dukshëm i situatës meteorologjike, si pasojë e depërtimit të një mase më të freskët ajrore nga veriperëndimi i kontinentit. Ky ndryshim pritet të sjellë ulje të ndjeshme të temperaturave, rritje të paqëndrueshmërisë atmosferike dhe zhvillim të vranësirave lokale.
IHK paralajmëron gjithashtu mundësinë e reshjeve të shiut në disa zona, të shoqëruara me shkarkime rrufesh, duke krijuar kushte të përkohshme të motit të paqëndrueshëm.
Paralelisht me njoftimin meteorologjik, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë ditëve me temperatura të larta.
Instituti rekomandon respektimin e masave mbrojtëse, veçanërisht për grupet e ndjeshme të popullsisë, për të shmangur rreziqet shëndetësore që lidhen me vapën ekstreme.