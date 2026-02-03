Të gjithë e donim këtë kuzhinë, por sot po largohet nga moda: Ja trendi i ri
Nëse dëshironi ta thjeshtoni mirëmbajtjen e kuzhinës, do t’ju pëlqejë trendi i ri në përzgjedhjen e materialeve për frontet e elementeve të kuzhinës
Nuk ka grua që nuk ëndërron për një kuzhinë të re, e nëse edhe ju po planifikoni rinovim në një të ardhme të afërt, dizajnerët paralajmërojnë një trend për vitin 2026 që mund t’ju befasojë.
Për një kohë të gjatë, dollapët me xham konsideroheshin zgjedhja ideale: transparentë, elegantë, si nga revistat, premtonin filxhanë dhe pjata të radhitura në mënyrë perfekte. Megjithatë, sot ekspertët paralajmërojnë se ka ardhur koha t’i harrojmë.
Dollapët e kuzhinës me fronte xhami kërkojnë stilizim të vazhdueshëm për të dukur të rregullta, ndërsa në realitet ato zbulojnë përsëritje, kontraste dhe rrëmujë të vogël, e cila me kalimin e kohës shndërrohet në mbingarkesë vizuale.
Në vend që kuzhina të jetë një strehë qetësie, ajo bëhet burim i një kujtese të vazhdueshme se diçka duhet rregulluar, transmeton Telegrafi.
Dizajnerët theksojnë se praktikueshmëria është tani trendi kryesor. Frontet jo transparente sjellin qetësi dhe kontroll vizual, fshehin atë që nuk ka nevojë të ekspozohet dhe e çlirojnë hapësirën nga presioni i vazhdueshëm që gjithçka të duket perfekte.
Përveç kësaj, xhami ndotet lehtë, ndërsa modelet me strukturë të valëzuar janë veçanërisht kërkuese për mirëmbajtje në kuzhinë, ku uji dhe yndyra shpesh spërkasin gjithçka përreth.
Dhe nuk është vetëm xhami që po përdoret gjithnjë e më rrallë në elementet e kuzhinës. Frontet me shkëlqim, të lakuara, dikur simbol luksi, sot perceptohen gjithnjë e më shumë si jopraktike, sepse zbulojnë çdo njollë dhe gjurmë gishtash.
shutterstock
Raftet e hapura, që për vite me radhë ishin yjet e Pinterest-it, u treguan armiq të funksionalitetit, pluhuri dhe mungesa e hapësirës për ruajtje i bënë shpejt të padëshirueshme.
Kuzhinat plotësisht të bardha, dikur të adhuruara për minimalizmin e tyre, sot duken të ftohta dhe sterile. Në vend të tyre, në plan të parë vijnë tonet e ngrohta të drurit, kontrastet delikate dhe nuancat neutrale që sjellin karakter dhe ndjesinë e ngrohtësisë së shtëpisë.
shutterstock
Me pak fjalë, kuzhina e së ardhmes nuk është një sallon ekspozite, por një hapësirë ku jetohet. Harroni frontet prej xhami dhe sipërfaqet me shkëlqim – ajo që është vërtet moderne janë ngrohtësia, praktikueshmëria dhe vula personale. /Telegrafi/