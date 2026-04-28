Taylor Swift ka treguar në një intervistë për The New York Times detaje mbi procesin e saj krijues dhe historinë pas disa prej hiteve më të mëdha të karrierës.

Ajo ka thënë se ka filluar të shkruajë këngë që në moshën 12-vjeçare, duke theksuar se pasioni i fortë për muzikën e ka shtyrë të krijojë edhe disa nga projektet e saj të para më të suksesshme.

Swift ka folur gjithashtu për rëndësinë e injorimit të frikës nga kritikat dhe përqendrimin te ajo që ajo vetë ndjen dhe dëshiron të shprehë përmes muzikës.

Duke folur për këngën “Love Story”, ajo ka treguar se e ka shkruar kur ishte 17 vjeç, e ulur në dhomën e saj, e zemëruar me prindërit që nuk e kishin lejuar të dilte me një djalë më të madh se ajo.

Sipas saj, pikërisht këto përvoja personale dhe emocionale kanë ndikuar në krijimin e këngës që më pas u bë një nga hitet e saj më të mëdha.

Swift ka theksuar se shpesh ndodh që këngët e saj të mos përputhen menjëherë me mënyrën si i percepton publiku, por ato mund të kuptohen dhe vlerësohen plotësisht edhe vite më vonë.

Ajo ka shtuar se një nga fuqitë e saj si autore është aftësia për të shkruar për emocionet në momentin që i përjeton, duke kapur ndjenjat e moshës së re me shumë detaje dhe intensitet.

Sipas saj, periudha nga 17 deri në 22 vjeçe është veçanërisht e ndjeshme dhe e mbushur me emocione të forta, kur dashuria dhe dëshira për lidhje shpesh nuk arrijnë të mbahen apo të kuptohen plotësisht, gjë që e bën atë periudhë shumë të frytshme për krijimtarinë e saj muzikore. /Telegrafi/

