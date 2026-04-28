Taylor Swift për këngën “Love Story”: E shkrova kur prindërit nuk më lejonin të dilja me një djalë më të madh në moshë
Taylor Swift ka treguar në një intervistë për The New York Times detaje mbi procesin e saj krijues dhe historinë pas disa prej hiteve më të mëdha të karrierës.
Ajo ka thënë se ka filluar të shkruajë këngë që në moshën 12-vjeçare, duke theksuar se pasioni i fortë për muzikën e ka shtyrë të krijojë edhe disa nga projektet e saj të para më të suksesshme.
Swift ka folur gjithashtu për rëndësinë e injorimit të frikës nga kritikat dhe përqendrimin te ajo që ajo vetë ndjen dhe dëshiron të shprehë përmes muzikës.
Duke folur për këngën “Love Story”, ajo ka treguar se e ka shkruar kur ishte 17 vjeç, e ulur në dhomën e saj, e zemëruar me prindërit që nuk e kishin lejuar të dilte me një djalë më të madh se ajo.
Sipas saj, pikërisht këto përvoja personale dhe emocionale kanë ndikuar në krijimin e këngës që më pas u bë një nga hitet e saj më të mëdha.
Swift ka theksuar se shpesh ndodh që këngët e saj të mos përputhen menjëherë me mënyrën si i percepton publiku, por ato mund të kuptohen dhe vlerësohen plotësisht edhe vite më vonë.
Ajo ka shtuar se një nga fuqitë e saj si autore është aftësia për të shkruar për emocionet në momentin që i përjeton, duke kapur ndjenjat e moshës së re me shumë detaje dhe intensitet.
Sipas saj, periudha nga 17 deri në 22 vjeçe është veçanërisht e ndjeshme dhe e mbushur me emocione të forta, kur dashuria dhe dëshira për lidhje shpesh nuk arrijnë të mbahen apo të kuptohen plotësisht, gjë që e bën atë periudhë shumë të frytshme për krijimtarinë e saj muzikore. /Telegrafi/