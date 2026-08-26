Takimi Kurti-Abdixhiku sot në ora 18:00, a do të ketë marrëveshje për Presidentin?
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku do të takohen sot në orën 18:00 për të vazhduar bisedimet lidhur me zgjedhjen e Presidentit të ri të Kosovës.
Sipas burimeve të Telegrafit takimi pritet të fokusohet në gjetjen e një zgjidhjeje për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
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Të njëjtat burime bëjnë të ditur se Abdixhiku do të shoqërohet nga ish-presidentja Vjosa Osmani dhe nënkryetari Lutfi Haziri, kurse Kurti do të shoqërohet nga nënkryetarja Arbërie Nagavci dhe ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati.
Për mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje ka folur edhe nënkryetari i LVV-së, Glauk Konjufca.
Në një prononcim për gazetarë të mërkurën, Konjufca ka thënë se ekzistojnë gjasa që takimi i radhës ndërmjet Kurtit dhe Abdixhikut të përfundojë me marrëveshje për Presidentin e ri të Kosovës.
Takimi i sotëm vjen në kuadër të përpjekjeve për të arritur konsensus politik për zgjedhjen e kreut të ri të Republikës.
Kujtojmë se të martën e javës së kaluar, Kurti dhe Abdixhiku u takuan në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për çështjen e presidentit.
Pas takimit, të dy thanë se diskutimin do ta bartin edhe brenda subjekteve që udhëheqin./Telegrafi/