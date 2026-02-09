Tajvani thotë se zhvendosja prej 40% e kapacitetit të çipave në SHBA është 'e pamundur'
Do të ishte 'e pamundur' të zhvendosej 40% e kapacitetit të çipave të Tajvanit në SHBA, ka thënë negociatori kryesor i tarifave të ishullit, duke kundërshtuar komentet e fundit nga zyrtarët amerikanë të cilët kërkuan një zhvendosje të madhe të prodhimit.
Në një intervistë me kanalin televiziv tajvanez CTS që u transmetua vonë të dielën, zëvendëskryeministrja e Tajvanit, Cheng Li-chiun tha se ia kishte bërë të qartë Uashingtonit se ekosistemi i çipave të Tajvanit, i ndërtuar gjatë dekadave, nuk mund të zhvendosej.
"Ia kam bërë shumë të qartë Shteteve të Bashkuara se kjo është e pamundur", tha ajo, duke iu referuar objektivit prej 40% që SHBA-të kanë vendosur.
Ky ekosistem do të vazhdojë të rritet në Tajvan, theksoi Cheng, duke shtuar se industria e “gjysmëpërçuesve” do të vazhdojë të investojë në vend.
"Kapaciteti ynë i përgjithshëm (në Tajvan) vetëm do të vazhdojë të rritet", tha ajo. "Por ne mund ta zgjerojmë praninë tonë në Shtetet e Bashkuara".
"Zgjerimi ynë ndërkombëtar, duke përfshirë rritjen e investimeve në Shtetet e Bashkuara, bazohet në premisën se ne mbetemi të rrënjosur fort në Tajvan dhe vazhdojmë të zgjerojmë investimet në vend". /Telegrafi/