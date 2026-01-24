"T'ishe ti motra ime, unë s’të pranoja në shtëpi", klipi që shfaq Rogertin tejet ofendues: Ti je pro incestit
Hyrja e Rogertit në shtëpinë e BBVA ka shkaktuar trazira të mëdha, duke krijuar debat dhe konflikte të ashpra mes tij dhe pjesës tjetër të banorëve.
Situata ka marrë përmasa të forta gjatë përplasjes me Selin dhe Miri, ku Rogerti përdori shprehje të forta që ndezën tensionin në shtëpi.
Gjatë debatit, Rogerti i tha Selin: “Të ishe ti motra ime, unë s’të fusja në shtëpi”, ndërsa ndaj Mirit u shpreh: “Ti je pro incestit”.
BBVA/YouTube
Selin: “Nuk jam dakord me qasjen e Gertit në këtë lojë. Ka hyrë me këmbët e para. Që te darka, ku ne i kemi lënë disa gjëra që kur ushqehemi nuk ngacmojmë. E nisi që te darka pas Prime. Etiketoi dy vajza, njërën si dashnoren e Mirit, tjetrën s’po e them. Aty pata një shpërthim, Gerti më kërkoi falje dhe nuk ia pranova. Këtë e ka bërë me çdo vajzë, i ka quajtur të pandershme. Mirin e cilësoi si një shfrytëzues gra. Mënyra se si Gerti po qaset në këtë lojë është totalisht e gabuar. Unë jam zbutur, kam mbajtur një qëndrim jo shumë të afërt, por as shumë inat për gjërat që ka bërë, sepse jam munduar ta analizoj”.
Miri: “Unë nuk di si ta filloj këtë situatë që ju e patë me këtë personi, i cili është një njeri i ndyrë, i pisët, i paskrupull, që përdor fjalën incest. Unë kam një grua të mrekullueshme, një vajzë që e dua fort dhe unë nuk bëj incest në familjen time. Turp të të vijë. Këtë po prisja. Maskara burrë. I poshtër. Jashtë të dalësh me vrap. Këtë vajzën këtu e kam trajtuar si vajzën time. Nuk e kam vajzën biologjike. Vajzën biologjike e kam në shtëpi dhe nuk bëj incest. Turp! Maskara”.
Rogerti: “Të gjitha këto kanë një histori. Fjalën incest, ai e ka thënë vetë. Ka thënë që është pro incestit”.
Miri: “Po kësaj vajze çfarë do i bëj në krevat? Ti je i ndyrë”.
Rogerti: “Unë flas me fjalët e tua. Ti që e ke problem, vazhdo e protesto. Është video që do dalë shumë shpejtë dhe janë fjalët e tua”.
Miri: “I poshtër! Ik mor, maskara. Duhet të kishe dalë nga shtëpia. Duhet të kishe dalë vetë”.
Rogerti: “Rri urtë! Rri urtë! Ajo ngjarje ka ndodhur dhe publiku e ka parë. Janë fjalët e Mirit. Unë nuk akuzoj askënd”.
Miri: “Më akuzove se the: ‘Je pro incestit’”.
Rogerti: “Unë kisha punë vetëm me Kristin sepse s’më pëlqen loja e tij, unë po grindesha me Kristin dhe u fut Selin. Më pas u fut edhe Miri, sepse do e mbrojë. Nëse Miri thotë që e ka Selin si vajzën e vetë, e ka gabim sepse ky e përkëdhel Selinin dhe tani nuk flenë më bashkë. Brikenës i kam thënë: ‘Mos na bëj si e ndershme’. Këto gjëra janë vetëm për show dhe unë nuk i pranoj. Nuk e ka prekur njeri në seksualitet”. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com