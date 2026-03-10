Syzet nuk do ta fshijnë më grimin në hundë - metoda e thjeshtë që funksionon gjithë ditën
Mbajtja e syzeve shpesh e fshin grimin në hundë, por një metodë e thjeshtë me një produkt të zakonshëm kozmetik mund ta mbajë atë në vend për orë të tëra
Shumë persona që mbajnë syze çdo ditë e dinë sa problematik mund të jetë grimi në hundë. Pavarësisht sa me kujdes vendosni pudrën, korrektuesin apo bazën, pas disa orësh shpesh shfaqen gjurmë aty ku korniza e syzeve shtyp lëkurën. Në atë zonë grimi fshihet ose përhapet, duke e bërë tenin të duket i pabarabartë dhe të vështirë për t’u korrigjuar gjatë ditës.
Shumë përpiqen ta zgjidhin këtë problem duke shtuar shtresa të tjera pudre ose duke rregulluar shpesh grimin, por kjo zakonisht jep vetëm efekt të përkohshëm dhe shpesh duket jo natyrale. Megjithatë, ekziston një truk i thjeshtë që muajt e fundit është bërë shumë popullor në rrjetet sociale dhe që i lejon përdoruesit e syzeve të mbajnë grimin pa stres.
Truku me hijen e lëngshme të syve
Për këtë truk ju duhet vetëm një hije e lëngshme për sy në një nuancë të ngjashme me ngjyrën e lëkurës. Edhe pse mund të duket e pazakontë përdorimi i hijes në hundë, ekziston një arsye logjike pse kjo metodë funksionon.
Hijet e lëngshme janë krijuar që të jenë shumë rezistente në qepalla, një nga pjesët më lëvizëse të fytyrës. Për këtë arsye formula e tyre i reziston mirë lëvizjes dhe fërkimit.
Kur një sasi shumë e vogël e hijes së lëngshme vendoset në pjesën e hundës ku mbështeten syzet dhe më pas fiksohet lehtë me pudër pluhur, krijohet një shtresë më rezistente ndaj fërkimit. Në këtë mënyrë korniza e syzeve nuk e fshin më grimin nga ajo zonë.
Rezultati është i thjeshtë: syzet mund t’i vendosni dhe t’i hiqni gjatë ditës, ndërsa grimi qëndron në vend shumë më gjatë.
Si të aplikohet saktë ky truk
Për rezultatet më të mira, ndiqni disa hapa të thjeshtë:
• Pasi të vendosni bazën dhe korrektuesin, prisni pak që grimi të stabilizohet në lëkurë.
• Vendosni një sasi shumë të vogël të hijes së lëngshme në ngjyrë të lëkurës pikërisht në pjesën e hundës ku qëndron korniza e syzeve.
• Përhapeni lehtë me gisht ose me sfungjer në mënyrë që të përzihet me pjesën tjetër të grimit.
• Në fund, fiksojeni lehtë me një shtresë të hollë pudre transparente.
Në këtë mënyrë krijoni një shtresë mbrojtëse që e bën grimin më rezistent ndaj fërkimit që shkaktojnë syzet.
Një këshillë tjetër e vogël që ndihmon
Përveç këtij truku, ekziston edhe një këshillë tjetër që mund ta zgjasë qëndrueshmërinë e grimit. Para se të vendosni syzet, mund ta matoni lehtë pjesën e hundës me një shtresë shumë të hollë pudre pluhur. Kjo zvogëlon rrëshqitjen e kornizës dhe ndihmon që grimi të mos fshihet shpejt.
Po ashtu është e rëndësishme që korniza e syzeve të jetë e pastër. Nëse mbi të ka gjurmë pudre ose yndyre nga lëkura, fërkimi mund të jetë më i madh dhe grimi të hiqet më shpejt.