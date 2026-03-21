Sytë e skuqur pas zgjimit: Kur është normale dhe kur duhet shqetësuar
Skuqja mund të jetë e padëmshme, por në disa raste lidhet me sëmundje që kërkojnë trajtim të menjëhershëm
Zgjimi me sy të skuqur është një dukuri e shpeshtë që mund të shkaktojë shqetësim menjëherë pas ngritjes. Shpesh skuqja kalon vetë gjatë ditës, por nëse shfaqet me dhimbje, sekrecion apo simptoma të tjera, duhet të konsultoheni me mjekun.
Shumë faktorë, nga ndikimet e jashtme në dhomën e gjumit deri te sëmundjet sistemike të fshehura, mund të ndikojnë në ndryshimin e ngjyrës së të bardhës së syrit gjatë natës. Është e rëndësishme të dalloni irritimin e zakonshëm nga simptomat që mund të tregojnë probleme më serioze shëndetësore.
Simptomat më serioze mund të çojnë në humbje të përhershme të shikimit, prandaj është më mirë të konsultoheni me një specialist të syve sa herë që keni problem, thotë optometristi Ves Imler.
Simptomat serioze janë:
▪ Skuqje që nuk kalon me pika për sy ose brenda disa ditësh
▪ Dhimbje në sy që është e fortë ose zgjat gjatë gjithë ditës, apo disa ditë
▪ Sekrecion
▪ Ndjeshmëri ndaj dritës
▪ Ndryshime në shikim, si turbullim ose humbje e shikimit
▪ Simptoma të tjera, si temperaturë, dhimbje koke, të përziera apo të vjella
Dr. Imler shpjegon se çfarë mund të shkaktojë këto dhe simptoma të tjera, transmeton Telegrafi.
Shkaqet e zgjimit me sy të skuqur
Alergjitë
Shfaqja e kruarjes, ënjtjes dhe skuqjes së syve, ndonjëherë e shoqëruar me sekrecion të bardhë e fijor, zakonisht tregon praninë e alergjive. Këto simptoma vijnë nga reagimi i sistemit imunitar ndaj alergjenëve si:
▪ Merimangat e pluhurit
▪ Qimet e kafshëve shtëpiake
▪ Ambrozia
▪ Poleni
▪ Myku
Kam pasur shumë pacientë që ankoheshin për sy të skuqur dhe alergji në mëngjes, dhe më thoshin se kafshët e tyre kishin fjetur në shtrat apo në jastëk. Kur sytë bien në kontakt me alergjenë dhe nuk lani fytyrën para gjumit, rritet rreziku i një reagimi inflamator, shpjegon dr. Imler.
Mungesa e gjumit
Mungesa e gjumit mund të ulë prodhimin e lotëve dhe të rrisë qarkullimin e gjakut në sy, duke shkaktuar tharje dhe skuqje.
Skuqja nga mungesa e gjumit zakonisht largohet me pushim dhe pika hidratuese për sy. Përmirësimi ndodh brenda disa orësh ose një dite.
Lodhja e syve dhe sindroma e përdorimit të kompjuterit
Sa më shumë të shikoni ekranet, aq më pak pulsoni sytë. Pulitja ndihmon në mbajtjen e lagështisë dhe mbrojtjes së syrit. Kur kjo mungon, sytë bëhen më të thatë dhe më të skuqur.
Sa më shumë kohë kaloni para pajisjeve, aq më të theksuara janë simptomat. Problemet si syri i thatë nuk zhduken menjëherë dhe mund të zgjasin edhe ditën tjetër, thotë dr. Imler.
Apnea e gjumit dhe aparatet CPAP
Aparatet CPAP përdoren për trajtimin e apnesë së gjumit. Maskat vendosen mbi hundë ose gojë për të ndihmuar frymëmarrjen gjatë natës.
Nëse maska nuk qëndron mirë, ajri mund të depërtojë drejt syve, duke i tharë dhe duke i bërë të duken të skuqur në mëngjes.
Uveiti
Uveiti është inflamacion i shtresës së mesme të syrit dhe shoqërohet me:
▪ Turbullim ose ulje të shikimit
▪ Ndjeshmëri ndaj dritës
▪ Skuqje të syve
▪ Dhimbje dhe irritim
Uveiti është gjendje serioze, pasi mund të çojë në dëmtime të përhershme nëse nuk trajtohet.
Sindroma e kapakëve të lirshëm
Kjo gjendje, më e shpeshtë te meshkujt dhe personat me mbipeshë, ndikohet nga pozicioni i gjumit. Nëse flini me fytyrë në jastëk, kapakët mund të fërkohen gjatë natës.
Nëse kapakët janë më elastikë dhe irritohen gjatë gjumit, mund të zgjoheni me sy të skuqur dhe të ënjtur, thotë dr. Imler.
Entropioni
Me kalimin e moshës, kapaku mund të kthehet nga brenda, duke bërë që qerpikët të fërkohen me syrin. Kjo shkakton siklet, kruarje dhe lotim.
Hemorragjia subkonjunktivale
Kjo ndodh kur një enë gjaku çahet në pjesën e bardhë të syrit. Zakonisht nuk është e dhimbshme dhe kalon vetë.
Mund të zgjoheni me një pjesë ose gjithë syrin të skuqur. Shpesh ndodh gjatë kollitjes, teshtitjes apo lodhjes fizike.
Glaukoma akute me kënd të mbyllur
Kjo gjendje shkakton skuqje, ënjtje dhe dhimbje të fortë, për shkak të rritjes së presionit në sy.
Presioni i lartë mund të çojë shpejt në humbje të shikimit dhe shoqërohet me dhimbje koke, të përziera dhe të vjella.
Artriti reumatoid
Kjo sëmundje autoimune mund të prekë edhe sytë, duke shkaktuar inflamacion.
Shumë sëmundje të trupit ndikojnë edhe në sy. Inflamacioni në organizëm mund të shkaktojë skuqje kronike, dhimbje dhe ndjeshmëri ndaj dritës, përfundon dr. Imler. /Telegrafi/