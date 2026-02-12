Sydney Sweeney provokon në reklamën e re për markën e saj SYRN
Sydney Sweeney ka qenë e zënë duke promovuar linjën e saj të re të të brendshmeve SYRN, e cila debutoi muajin e kaluar dhe u prit me interes të madh.
Të enjten, aktorja e “Euphoria” u shfaq në një reklamë të re të guximshme në rrjetet sociale, me një bluzë të kuqe ku shkruhej “Martohu me mua, fluturo lirë”, në një temë të frymëzuar nga Dita e Shën Valentinit.
Ajo nxori në pah reçipetat e bardha me dizajn të veçantë dhe pantallonat e shkurtra të kuqe, të cilat i hoqi për të zbuluar bokseret e bardha, shkruan DailyMail.
Sweeney u shfaq e grimuar bukur, me flokët në valë të buta dhe një gjerdan ari me mbishkrimin “SYD”.
Marka SYRN pati sukses të menjëhershëm, me koleksionin Seductress që u shit brenda disa orësh.
Ajo ka njoftuar rikthimin e stoqeve dhe zgjerimin në sektorin e bukurisë, me produkte të ardhshme për kujdesin e lëkurës dhe kozmetikë.
Sweeney tha se e lançoi markën për të krijuar veshje që i përshtaten një game të bukur të llojeve të trupit dhe që gratë t’i veshin për veten e tyre, pa shpjegime dhe pa kërkim faljeje. /Telegrafi/