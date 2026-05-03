Supervetura që kushton miliona dhe thyen kufijtë e shpejtësisë
Gjatë viteve të fundit, jemi mësuar të shohim modele të reja BYD që dalin në treg me çmime të ulëta.
YangWang YangWang U9 Xtreme, që theu rekordin, nuk është ajo lloj veture.
Është, me një farë diference, më e shtrenjta që kompania ka ofruar ndonjëherë.
Li Yunfei, i cili drejton markën dhe marrëdhëniet me publikun për BYD Group , tha se disa porosi për U9 Xtreme u mbyllën në Panairin e Automobilave të Pekinit.
Çmimi? Më pak se 20 milionë juanë për copë, ose afërsisht 2.92 milionë dollarë.
Çfarë do të marrin blerësit për paratë e tyre?
Së pari, ata marrin ekskluzivitet, pasi vetëm 30 njësi janë të destinuara për linjën e prodhimit.
Përveç kësaj, ata marrin një veturë me katër motorë elektrikë që kombinohen për të prodhuar një fuqi të jashtëzakonshme.
Kjo e bën lehtësisht veturën më të fuqishme të prodhimit ndonjëherë.
E gjithë fuqia do të thotë që U9 Xtreme mund të arrijë 496.22 km/h. /Telegrafi/